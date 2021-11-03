Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 3 ноября, уволила Андрея Тарана с должности министра обороны Украины.

Соответствующее решение поддержали 341 народный депутат, передает Укринформ.

Министр обороны Андрей Таран 2 ноября 2021 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление об отставке. Таран возглавлял Министерство обороны Украины с 4 марта 2020 года.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Его планируют назначить на должность министра обороны, а Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на пленарном заседании 4 ноября.