В «Европейской Солидарности» призывают немедленно подписать этот закон, чтобы как можно быстрее обеспечить больницы кислородными станциями.

Об этом сказал лидер партии Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента после принятия закона 5460, пишут на сайте политсилы.

Петр Порошенко призвал жестко контролировать, по каким ценам власти будут покупать кислородные станции, потому что это средства налогоплательщиков.

— За один час, пока в этом зале был Зеленский, умерли 30 украинцев. Умерли из-за бездействия «чемпиона мира по борьбе с коронавирусом» Зеленского. Сменяется третий министр обороны, а деньги идут на «Большое Воровство», чтобы чемоданами заносить деньги и коррумпировать власть. Закупаются машины для зеков — для того, чтобы бороться с оппозицией. Тратятся средства на что угодно, но на борьбу с коронавирусом денег не хватает, — констатирует Петр Порошенко.

Он отметил, что очень важно проследить цены, по которым покупаются станции.

— Когда мы объединяемся, у нас все получается. Я очень хорошо помню, что когда мой благотворительный фонд покупал кислородные концентраторы по 20-25 тысяч гривен, власть их покупала по 39 тысяч, воруя средства налогоплательщиков, — напомнил лидер «ЕС».

Как известно, «Европейская Солидарность» вместе с Голосом требовала немедленно принять этот закон.