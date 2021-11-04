Мать удерживаемого в руставской тюрьме бывшего лидера Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания попросила Владимира Зеленского о срочной помощи для ее сына, который не принимает пищу 35-й день подряд.

Обращение в видеоформате размещено на Facebook Саакашвили.

Женщина просит украинские власти помочь в экстрадиции Михеила Саакашвили.

— Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Надо каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину, чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить, — из слов матери экс-президента.

Женщина акцентировала, что с ее сыном «может случиться все что угодно», так как его отказываются переводит в гражданскую больницу, а в тюремной нет надлежащих для его состояния условий.

Адвокаты экс-президента Грузии уже неодкоратно говорили о том, что их подзащитный нуждается в быстрой госпитализации в обычную клинику, так как его здоровье находится под угрозой.

Напомним, пока Саакашвили отказывался принимать пищу, каждый день утрачивал массу тела. За четыре недели такого режима он стал весить на 20 килограмм меньше, чем до того, как попал в грузинскую тюрьму.