17-21 ноября 2021 года пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко по приглашению международных партнеров совершит рабочие визиты в Нидерланды и Канаду.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Он будет участвовать в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме, а затем — в конференции по безопасности в канадском Галифаксе.
Во время указанных мероприятий Петр Порошенко выступит перед европейскими лидерами, американскими и канадскими политическими кругами на такие темы, как борьба Украины с российской агрессией, противодействие московской политике газового шантажа и запуску Северного потока-2, необходимость вступления Украины в Европейский Союза и НАТО. Планируется ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС, принадлежащих к политической семье Европейской народной партии, а также американскими и канадскими парламентариями.
1-2 декабря Петр Порошенко посетит Мюнхен (Германия) для участия в саммите Международного демократического союза — главнейшей глобальной платформы христианско-демократического и центристского политического движения, объединяющего более 80 партий мира, в том числе и «Европейскую Солидарность». Планируется, что Петр Порошенко станет ключевым спикером по теме геополитических процессов в Восточной Европе, перспектив отношений нашего государства с ЕС и НАТО.
На декабрь готовится еще одна важная заграничная поездка Петра Порошенко, о которой будет сообщено впоследствии.
Ранее сообщалось, что ио требованию «ЕС» Рада выделила 800 миллионов гривен на кислородные станции для больниц.
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17-21 ноября 2021 года пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко по приглашению международных партнеров совершит рабочие визиты в Нидерланды и Канаду.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Он будет участвовать в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме, а затем — в конференции по безопасности в канадском Галифаксе.
Во время указанных мероприятий Петр Порошенко выступит перед европейскими лидерами, американскими и канадскими политическими кругами на такие темы, как борьба Украины с российской агрессией, противодействие московской политике газового шантажа и запуску Северного потока-2, необходимость вступления Украины в Европейский Союза и НАТО. Планируется ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС, принадлежащих к политической семье Европейской народной партии, а также американскими и канадскими парламентариями.
1-2 декабря Петр Порошенко посетит Мюнхен (Германия) для участия в саммите Международного демократического союза — главнейшей глобальной платформы христианско-демократического и центристского политического движения, объединяющего более 80 партий мира, в том числе и «Европейскую Солидарность». Планируется, что Петр Порошенко станет ключевым спикером по теме геополитических процессов в Восточной Европе, перспектив отношений нашего государства с ЕС и НАТО.
На декабрь готовится еще одна важная заграничная поездка Петра Порошенко, о которой будет сообщено впоследствии.
Ранее сообщалось, что ио требованию «ЕС» Рада выделила 800 миллионов гривен на кислородные станции для больниц.