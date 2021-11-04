17-21 ноября 2021 года пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко по приглашению международных партнеров совершит рабочие визиты в Нидерланды и Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он будет участвовать в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме, а затем — в конференции по безопасности в канадском Галифаксе.

Во время указанных мероприятий Петр Порошенко выступит перед европейскими лидерами, американскими и канадскими политическими кругами на такие темы, как борьба Украины с российской агрессией, противодействие московской политике газового шантажа и запуску Северного потока-2, необходимость вступления Украины в Европейский Союза и НАТО. Планируется ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС, принадлежащих к политической семье Европейской народной партии, а также американскими и канадскими парламентариями.

1-2 декабря Петр Порошенко посетит Мюнхен (Германия) для участия в саммите Международного демократического союза — главнейшей глобальной платформы христианско-демократического и центристского политического движения, объединяющего более 80 партий мира, в том числе и «Европейскую Солидарность». Планируется, что Петр Порошенко станет ключевым спикером по теме геополитических процессов в Восточной Европе, перспектив отношений нашего государства с ЕС и НАТО.

На декабрь готовится еще одна важная заграничная поездка Петра Порошенко, о которой будет сообщено впоследствии.

Ранее сообщалось, что ио требованию «ЕС» Рада выделила 800 миллионов гривен на кислородные станции для больниц.