Тарек Битар

Судья, ответственный за расследование взрыва в порту Бейрута в 2020 году, был вынужден в четверг, 4 ноября, в третий раз приостановить расследование после апелляции бывшего министра.

Об пишет Le Figaro, ссылаясь на свои источники.

Судья Тарек Битар находится под сильным давлением, особенно со стороны могущественной проиранской «Хезболлы», которая обвиняет его в политизации расследования этого взрыва, в результате которого погибло более 215 человек, и требует его замены

— Мировой судья был проинформирован Кассационным судом об апелляции, поданной бывшим министром Юсефом Фенианосом, которая вынудила его приостановить расследование, — уточнил судебный источник.

В сентябре Тарек Битар выдал ордер на арест этого министра, однако тот просто не явился в суд.

Политики всех мастей отказываются от допросов этим судьей, несмотря на то, что причина взрыва уже давно установлена и ею стало хранение без мер предосторожности огромного количества нитрата аммония.

Причастные к делу политики подали в общей сложности пятнадцать жалоб на судью Битара за препятствование расследованию, вынуждая его приостанавливать расследование дважды в октябре и сентябре.

Жертвы взрыва опасаются, что судью постигнет судьба его предшественника Фади Савана, уволенного в феврале после предъявления обвинения высокопоставленным чиновникам.

Напомним, в середине октября в Ливане разгорелись уличные бои именно из-за этого дела.