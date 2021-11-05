Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за использования частного самолета для перелета из Вены в Братиславу, между которыми расстояние всего 47 км.

Об пишет Укринформ, ссылаясь на немецкие СМИ.

— Перелет из Вены в Братиславу, который Урсула фон дер Ляйен совершила в июне, длился 19 минут, — пишет, в частности, портал Web.de.

Обе столицы (Австрии и Словакии) отделяют всего 47 километров, в то же время самолет выбросил в воздух, по некоторым данным, более тонны СО2.

Европейская ассоциация налогоплательщиков осудила этот поступок, назвав его «экологическим грехом».

— Это стоило больших денег налогоплательщиков, много времени, чтобы добраться до аэропортов и обратно, и прежде всего — большого доверия, — заявил генеральный секретарь ассоциации Михаэль Егер.

В пресс-службе Еврокомиссии заявили, что не было другой возможности вовремя добраться до места из-за насыщенного графика Урсулы фон дер Ляйен.

— За два дня в поездке президента было семь стран. Альтернативы были рассмотрены, но другого логистического варианта не было, — говорится в сообщении пресс-службы.

На родине Урсулу фон дер Ляйен также жестко раскритиковали.

— Если вы хотите перемен, вы должны быть примером. Иначе вы потеряете все доверие, — заявила, в частности, депутат Бундестага от ХДС (партии, в которую входит и Урсула фон дер Ляйен, — прим.) Яна Шимке.

Урсула фон дер Ляйен активно продвигает идею Geen Deal и достижение Европой экологической нейтральности к середине столетия.

Как сообщалось, на международный климатический саммит в Глазго политиков привезли сотни частных бортов, вредных для атмосферы.