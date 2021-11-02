Глав государств и известных предпринимателей на конференцию ООН в шотландский Глазго доставили 400 частных самолетов, оставивших значительный углеродный след.

Как передает Blick, эквивалент такого количества углекислого газа производят 2600 человек за год.

Только за последние дни в городе приземлились 52 частных машины, одна из которых доставила учредителя Amazon, второго самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, прилетевшего на лайнере Gulfstream G650ER, несмотря на свою приверженность вопросам защиты климата.

Другим примером несоответствия декларируемой позиции и реального положения дел стал принц Чарльз, который прибыл в Глазго не на коммерческом рейсе.

— Его Королевское Высочество лично обязался перейти на экологически чистое топливо. Отныне оно будет использоваться везде, где это возможно, — комментировал представитель королевской семьи.

Сама конференция об изменении климата COP26 торжественно открылась два дня назад.

— Как ожидается, во время переговоров между лидерами в Глазго будет, среди прочего, обсуждаться выполнение странами ключевых положений Парижских соглашений, а также новые инициативы стран по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Согласно условиям соглашений 2015 года, страны обязались не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности удержать ее рост до 1,5˚С, — отмечает BBC.

Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.