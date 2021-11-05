Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке DarkSide, связываемой с Россией.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

— Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать лиц (или их местонахождение), занимающих руководящие должности в транснациональной организованной преступной группе DarkSide. Кроме того, Департамент предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов США за информацию, которая может привести к аресту и/или осуждению в любой стране лиц, которые пытались или участвовали в процессе вымогательства организацией DarkSide, — сказано в заявлении.

Напомним, в мае компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.

Получив платеж, хакеры предоставили оператору средство дешифрования, чтобы восстановить его отключенную компьютерную сеть. Инструмент работал настолько медленно, что компания продолжала использовать собственные резервные копии для восстановления системы.

Хакеры, которые, по утверждениям ФБР, связаны с группой под названием DarkSide, специализируются на цифровом вымогательстве и предположительно находятся в России или Восточной Европе.