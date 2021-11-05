Требование отмены угля как источника энергии было поддержано 23 другими странами в четверг на конференции ООН по климату, но против него выступили крупнейшие производители самого грязного топлива, вызывающего глобальное потепление.

Об это информирует Jutarnji List.

Саммит COP26 в Глазго пытается найти способ достичь цели по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.

Выбросы парниковых газов от сжигания угля по отдельности больше всего способствуют изменению климата, поэтому сокращение их использования является ключом к достижению климатических целей.

Обещание отказаться от угля не поддержали Австралия, Индия, США и Китай, на долю которых приходится более половины всех тепловых электростанций и которые планируют построить еще.

Выбросы углекислого газа упали на 5,4 процента в 2020 году из-за снижения экономической активности, но согласно новому отчету Global Carbon Project, в этом году выбросы вырастут на 4,9 процента.

Не имеющую обязательной силы декларацию об отмене угля подписали 77 стран, в том числе 46 стран, таких как Польша, Вьетнам и Чили, и 23 пообещали отказаться от угля впервые.

Более богатые страны согласились отказаться от угля как источника энергии к 2030-м годам, а более бедные — к 2040-м годам. К примеру, Польша заявила, что нацелена на 2040-е годы с перспективой закрытия всех угольных шахт к 2049 году. В настоящее время тепловые электростанции производят более трети мировой электроэнергии. Многие развивающиеся страны полагаются на дешевый уголь.

Напомним, сама конференция открылась 31 октября, в первые дни на ней присутствовали многие мировые лидеры.