Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков допустил развитие своей политической карьеры вплоть до того, что он возглавит политический проект.

Об этом он рассказал в интервью на канале «Украина 24».

Бывший начальник МВД подчеркнул, что не намерен принимать поспешных решений, так как он «сторонник баланса».

— Я думаю, что Украина задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя. Мало-мальски какой-то вылез политик – и уже говорит: "Все, я строю свой проект, у меня мои 2%, давайте срочно договариваться". Я думаю, что нужно говорить концептуальные вещи и в рамках этих концептуальных вещей наблюдать. Я сторонник баланса. Баланс – моя религия. Когда баланс существует, есть развитие для всех. Когда баланса нет, существуют проблемы, — высказался политик.

После чего добавил, что не склонен выбирать любые радикальные движения.

— Я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие как [Дмитрий] Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович Яценюк. Есть Юлия Владимировна Тимошенко – она находится над всем. Есть Олег Ляшко – он просто есть. Есть Игорь Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс — мне все равно, — который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да это политика, да это будет, я никуда не денусь и буду этим заниматься, — заявил Арсен Аваков.

После чего уточнил, что готов к «политическому управлению страной».

— Я хороший продюсер, организатор, но я думаю, что продюсер — не та роль, которая мне прописана. У нас много продюсеров находятся при власти, а потом освободятся. Они будут заниматься продюсингом, а мы – политическим управлением страны, — заметил бывший министр.

Как сообщалось, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информацию о компаниях и людях, в отношении которых собирались ввести санкции, члены СНБО получали за 5 минут до заседания и там часто не было доказательной базы.