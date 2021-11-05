Наназначенный советником главкома ВСУ Залужного Дмитрий Ярош, не считает, что Владимир Зеленский пользуется особенной любовью среди солдат и офицеров.

Об этом он высказался в комментарии для НВ.

По мнению помощника Валерия Залужного, президенту еще есть куда расти.

— Честно говоря, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего среди военных, но при этом всем какие-то шаги делаются. Когда вопросы материального обеспечения армии пока, к сожалению, не решаются в достаточном объеме; когда нет стимуляции зарплатами, социальными выплатами; если уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от этого авторитет расти не будет. Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве: находится на должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной Раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии, — дал совет Дмитрий Ярош.