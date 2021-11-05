Депутат Львовского городского совета от партии «Европейская солидарность» Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на видео, которое опубликовал «24 Канал».
На кадрах видно, как Юрий Грынив положил смартфон с изображением Владимира Путина под лист бумаги и стал ручкой обводить контур лица российского президента. Затем депутат убрал телефон и добавил своей художественной работе деталей.
При этом журналисты уже замечали, как Юрий Грынив играет во время заседания в игру на своем смартфоне.
Напомним, партия УДАР, созданная мэром Киева Виталием Кличко, потребовала закрыть за госизмену депутата «ОПЗЖ» Илью Киву, который записал благодарность Владимиру Путину ко дню его рождения.
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Депутат Львовского городского совета от партии «Европейская солидарность» Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на видео, которое опубликовал «24 Канал».
На кадрах видно, как Юрий Грынив положил смартфон с изображением Владимира Путина под лист бумаги и стал ручкой обводить контур лица российского президента. Затем депутат убрал телефон и добавил своей художественной работе деталей.
При этом журналисты уже замечали, как Юрий Грынив играет во время заседания в игру на своем смартфоне.
Напомним, партия УДАР, созданная мэром Киева Виталием Кличко, потребовала закрыть за госизмену депутата «ОПЗЖ» Илью Киву, который записал благодарность Владимиру Путину ко дню его рождения.