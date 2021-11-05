Верховная Рада 5 ноября отстранила от пяти пленарных заседаний парламента народного депутата от фракции «Слуга народа» Галину Третьякову. Та после смерти бывшего коллеги Антона Полякова написала: «Одним врагом меньше».

Решение об отстранении поддержали 234 депутата, пишет hromadske.

Перед этим комитет по регламенту рассмотрел заявление от парламентариев из всех фракций и групп. Они отметили «недопустимое высказывание, связанное с преждевременной смертью народного депутата Антона Полякова».

Совет рассматривал этот вопрос без обсуждения. «Против» выступили только трое депутатов от «Слуги Народа» и ни одного из других политсил. Еще 14 представителей монобольшинства и один внефракционный воздержались.

Отмечается, что депутаты от партии «За майбутнє», в депутатскую группу которой входил умерший Антон Поляков, 8 октября заявили, что депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова оставила оскорбительный комментарий об их коллеге.

Так, депутаты от «За майбутнє» во главе с Игорем Палицей вышли к трибуне, где заявили о комментарии Галины Третьяковой.

— Мы хотим обратиться ко фракции «Слуга народа». Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься людьми, Третьякова написала, что «одним врагом меньше» о смерти Антона Полякова. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был Антон Поляков, умер человек. Кроме того, наш коллега по парламенту, – отметил он.

Депутаты в зале начали выкрикивать «Позор!» и Галина Третьякова, взявшая слово после этого, ответила: «У меня два замечания. Во-первых, откуда «За майбуинє» знает, что пишут в чате «Слуга народа». А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, гарантированную каждому человеку Конституцией, считают, что они могут кому-то накидывать какие-то платки на рот, то мне кажется, что стыд – это вам».

После этого глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия с трибуны Верховной Рады извинился перед семьей умершего Антона Полякова и объявил минуту молчания.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.