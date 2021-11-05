Депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом поддержали введение электронной регистрации места жительства.

Соответствующий документ поддержали 238 народных депутатов, пишет hromadske.

Как поясняют в Министерстве цифровой трансформации, этот документ отменяет штамп о прописке в бумажном паспорте и бумажную справку о месте регистрации к ID-карте.

Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно будет выбрать пункт «Регистрация места жительства» в «Дії» и заполнить заявление. Владелец жилья, где вы проживаете, сможет подтвердить запрос и позволить там зарегистрироваться. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически.

Сейчас смена места регистрации онлайн работает в 7 городах в экспериментальном формате. Если законопроект подпишет президент, это масштабирует услугу на всю Украину.

В Минцифры добавляют, что регистрация не будет теперь влиять на получение услуг. Оформлять пенсию, документы или получать медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

— Этот законопроект меняет философию регистрации места жительства. Он будет декларативным – человек прямо в приложении или на портале «Дія» сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья, – пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Однако в ведомстве отмечают, что место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где он проживает.

Напомним, что перемещенные лица могут рассчитывать на подачу заявления на денежную помощь через приложение госуслуг «Дія».