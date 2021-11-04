Перемещенные лица могут рассчитывать на подачу заявления на денежную помощь через приложение госуслуг «Дія».
О новой функции сообщили в Минцифре.
Чтобы продлить гос.выплаты пользователю нужно зайти на портал «Дія», после чего составить заявление, оставить под нему подпись и отправить в один клик.
— Услуга продления помощи будет доступна тем, у кого не изменились условия для ее назначения. Также можно будет прекратить выплаты по своему желанию онлайн. Больше не нужно собирать кучу бумажных справок и стоять в очередях. Все можно сделать за несколько кликов, не выходя из дома, — отчитались в ведомстве.
Сумма помощи взрослым переселенцам составляет 442 гривны, детям полагается на 558 гривен больше
Как сообщалось, в приложении «Дія» пользователи теперь смогут получить детский сертификат о вакцинации от СOVID-19.
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Перемещенные лица могут рассчитывать на подачу заявления на денежную помощь через приложение госуслуг «Дія».
О новой функции сообщили в Минцифре.
Чтобы продлить гос.выплаты пользователю нужно зайти на портал «Дія», после чего составить заявление, оставить под нему подпись и отправить в один клик.
— Услуга продления помощи будет доступна тем, у кого не изменились условия для ее назначения. Также можно будет прекратить выплаты по своему желанию онлайн. Больше не нужно собирать кучу бумажных справок и стоять в очередях. Все можно сделать за несколько кликов, не выходя из дома, — отчитались в ведомстве.
Сумма помощи взрослым переселенцам составляет 442 гривны, детям полагается на 558 гривен больше
Как сообщалось, в приложении «Дія» пользователи теперь смогут получить детский сертификат о вакцинации от СOVID-19.