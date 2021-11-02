В приложении «Дія» пользователи теперь смогут получить детский сертификат о вакцинации от СOVID-19.

Об этом сообщили на канале Коронавірус_інфо в Telegram, который запустило МОЗ.

Родители смогут сгенерировать СOVID-сертификат детям старше 12 лет, которые получили 1 дозу вакцины или прошли полный курс прививки.

Чтобы получить детский СOVID-сертификат, нужно убедиться, что у на смартфоне установлена последняя версия приложения «Дія», авторизоваться в приложении, добавить свидетельство о рождении ребенка, в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты». Сертификат ребенка появится в приложении вместе сертификатами родителей.

Дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Напомним, в приложении и на государственном портале «Дія» всего за 4 дня сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 миллионов человек.