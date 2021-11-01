В приложении и на государственном портале «Дія» всего за 4 дня сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

— Приложением «Дія» пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро — за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти, — написал Михаил Федоров.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.