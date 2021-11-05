Национальный банк Украины с 11 ноября вводит в обращение памятную монету специального выпуска «Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины», посвященную одноименному роду войск украинской армии.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook и на официальном сайте НБУ.

— Монета номиналом 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем, категория качества чеканки – «анциркулейтед», масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм, тираж – 1 000 000 штук. Ребро монеты – рифленое, - говорится в сообщении.

Вверху на аверсе монеты будет размещена надпись – «Украина» (полукругом), под которой будет изображен малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак Десантно-штурмовых войск ВС Украины (справа).

— В центре на зеркальном фоне – эмблема Десантно-штурмовых войск ВС Украины; номинал 10 и графический символ гривни (слева от эмблемы); год чеканки монеты – 2021 (справа от эмблемы); надпись – «Десантно-штурмовые войска ВСУ» (внизу полукругом); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (под годом чеканки), – уточняют десантники.

На реверсе монеты на зеркальном фоне будет изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя и защитника десантников Архистратига Михаила.

Художник – Андрей Ермоленко. Скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Сообщается, что памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без каких-либо ограничений по ее нарицательной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

Напомним, что Национальный банк Украины 27 сентября ввел в обращение памятные монеты «80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру» номиналом 5 и 10 гривен.