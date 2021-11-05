Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году, – отметил Владимир Зеленский.

Устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

— Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что принятию антиолигархического закона сопротивлялись десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов.

— Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления тем, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта кроме демонтажа олигархической системы быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу, — отметил Владимир Зеленский.

Документ направлен для официального опубликования.

Напомним, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».