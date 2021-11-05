Министерство здравоохранения сделает больницу «Феофанию» доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, уже с января следующего года, в «Феофанию» будут госпитализировать «простых людей».

— Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года «Феофания» зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей — скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное, — отметил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, николаевскую «инфекционку» посетит заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы рассмотреть информацию о штурме заведения гражданами с требованием предоставить кислород больной родственнице.