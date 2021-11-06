Австрия запрещает лицам, полностью не вакцинированным от COVID-19, посещать кафе, рестораны и парикмахерские.

Об этом сообщает France 24.

Сюда входит запрет непривитым посещать гостиницы и мероприятия с участием более 25 человек.

Новые меры вступают в силу в понедельник. Однако будет четырехнедельный переходный период, в течение которого одна вакцинация и ПЦР-тест предоставят доступ к местам, доступ к которым непривитым будет запрещен.

После этого периода туда будут впускать только полностью привитых и недавно выздоровевших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят ужесточить ограничения для невакцинированных людей.