Австрия запрещает лицам, полностью не вакцинированным от COVID-19, посещать кафе, рестораны и парикмахерские.
Об этом сообщает France 24.
Сюда входит запрет непривитым посещать гостиницы и мероприятия с участием более 25 человек.
Новые меры вступают в силу в понедельник. Однако будет четырехнедельный переходный период, в течение которого одна вакцинация и ПЦР-тест предоставят доступ к местам, доступ к которым непривитым будет запрещен.
После этого периода туда будут впускать только полностью привитых и недавно выздоровевших от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Германии хотят ужесточить ограничения для невакцинированных людей.
|
Жду действий от нардепа ПасечногоОлег Мудрак
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Австрия запрещает лицам, полностью не вакцинированным от COVID-19, посещать кафе, рестораны и парикмахерские.
Об этом сообщает France 24.
Сюда входит запрет непривитым посещать гостиницы и мероприятия с участием более 25 человек.
Новые меры вступают в силу в понедельник. Однако будет четырехнедельный переходный период, в течение которого одна вакцинация и ПЦР-тест предоставят доступ к местам, доступ к которым непривитым будет запрещен.
После этого периода туда будут впускать только полностью привитых и недавно выздоровевших от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Германии хотят ужесточить ограничения для невакцинированных людей.