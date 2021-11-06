Депутаты Бундестага Германии не уверены, что российский трубопровод «Северный поток-2» начнет перекачивать газ уже в этом году.
Об этом информирует Bloomberg.
Так, парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» спрогнозировал, что проверка и сертификация газопровода растянется до следующего года, поэтому запустить его ро Рождества невозможно. Депутат добавил, что в Бундестаге множество политиков принципиально не поддерживают российский проект и готовы бороться за его свертывание.
Представитель АдГ заявил, что якобы из-за этого пострадают рядовые европейцы, которым придется платить больше за газ. По словам Нольте, поднявшиеся цены на газ вынудили некоторых депутатов изменить себе и поддержать сертификацию «СП-2», чтобы только стоимость топлива понизилась.
Как сообщалось, запуск российского газопровода «Северный поток-2» может затянуться до мая 2022 года, если регуляторы используют все возможное время для одобрения проекта.
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Депутаты Бундестага Германии не уверены, что российский трубопровод «Северный поток-2» начнет перекачивать газ уже в этом году.
Об этом информирует Bloomberg.
Так, парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» спрогнозировал, что проверка и сертификация газопровода растянется до следующего года, поэтому запустить его ро Рождества невозможно. Депутат добавил, что в Бундестаге множество политиков принципиально не поддерживают российский проект и готовы бороться за его свертывание.
Представитель АдГ заявил, что якобы из-за этого пострадают рядовые европейцы, которым придется платить больше за газ. По словам Нольте, поднявшиеся цены на газ вынудили некоторых депутатов изменить себе и поддержать сертификацию «СП-2», чтобы только стоимость топлива понизилась.
Как сообщалось, запуск российского газопровода «Северный поток-2» может затянуться до мая 2022 года, если регуляторы используют все возможное время для одобрения проекта.