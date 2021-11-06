Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко стянул маску с ротовой полости в «красной» зоне ковидного госпиталя. Свой поступок он объяснил желанием показать, что его не подменили двойником.
Видео разместил лукашенковский Telegram-канал «Пул Первого».
Самозначенный глава Беларуси избавился от маски в помещении, где лежат больные COVID-19, и заговорил с одной из женщин.
— Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит, — заявил Александр Лукашенко в больнице Орши.
После этого он руками без перчаток прикоснулся к маске и небрежно одел ее обратно.
Ранее сообщалось, по личному желанию Лукашенко в Беларуси решили отменить обязательное ношение масок, которое ввели на фоне четвертой волны COVID-19.
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко стянул маску с ротовой полости в «красной» зоне ковидного госпиталя. Свой поступок он объяснил желанием показать, что его не подменили двойником.
Видео разместил лукашенковский Telegram-канал «Пул Первого».
Самозначенный глава Беларуси избавился от маски в помещении, где лежат больные COVID-19, и заговорил с одной из женщин.
— Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит, — заявил Александр Лукашенко в больнице Орши.
После этого он руками без перчаток прикоснулся к маске и небрежно одел ее обратно.
Ранее сообщалось, по личному желанию Лукашенко в Беларуси решили отменить обязательное ношение масок, которое ввели на фоне четвертой волны COVID-19.