Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко стянул маску с ротовой полости в «красной» зоне ковидного госпиталя. Свой поступок он объяснил желанием показать, что его не подменили двойником.

Видео разместил лукашенковский Telegram-канал «Пул Первого».

Самозначенный глава Беларуси избавился от маски в помещении, где лежат больные COVID-19, и заговорил с одной из женщин.

— Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит, — заявил Александр Лукашенко в больнице Орши.

После этого он руками без перчаток прикоснулся к маске и небрежно одел ее обратно.

Ранее сообщалось, по личному желанию Лукашенко в Беларуси решили отменить обязательное ношение масок, которое ввели на фоне четвертой волны COVID-19.