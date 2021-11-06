Экс-президент Петр Порошенко акцентировал, что поимка российских наемников из ЧВК Вагнера, замешанных в военных преступлениях на Донбассе, помогла бы ускорить наступление международного суда над Владимиром Путиным.

Такие слова он произнес в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Лидер «Европейской солидарности» заявил, что операция по захвату «вагнеровцев» была санкционирована его указом.

— Я был очень удивлен, когда изначально высшие должностные лица, начиная с президента, главы администрации утверждали, что такой операции не было вообще. Я вынужден был заявить о том, что в конце 2018 — начале 2019 года я санкционировал директивы и министру, и начальнику Главного управления разведки Василию Бурби, в том числе по сотрудничеству с нашими партнерами, в реализации информации, предоставленной мне в разведдокладе, — припомнил глава партии.

Пятый президент добавил, что правящая партия напрасно отрицала наличие операции.

— Уже после моего заявления руководство государства признало, что эта операция была и они лгали до этого. Начальник Главного управления разведки подтвердил это. В том числе и на заседании ВСК, хотя она нелегитимна, потому что не имела в предмете своего ведения «вагнеровского дела». Потому что очень боялись «Слуги» этого предмета. Но на заседании комиссии начальник Главного управления разведки, другие подтвердили, что именно в конце 2018 года, в 2019 я эту операцию санкционировал, — заметил Петр Порошенко.

Глава политсилы сослался на государственную тайну, которая не позволяет ему разглашать подробности об этой операции.

— Я ограничен государственной тайной, чтобы рассказать вам детали. Или пусть Служба безопасности Украины снимет гриф, поскольку все уже известно, и я вам расскажу, что мне было известно как Верховному Главнокомандующему в те времена, — высказался политик.

Бывший президент назвал плюсы, которые появлялись в результате операции по задержанию российских наемников.

— Это неопровержимое доказательство на суде против Путина в Гааге. Неопровержимое доказательство, и не нужно преуменьшать его значение. Второе – если не хотите это использовать — это обменный фонд, через который мы можем вытащить наших заложников из российских тюрем. Вместо этого у нас есть какие-то политические дискуссии в эрзац следственной комиссии, но не имеем профессиональных и компетентных действий СБУ, Генпрокуратуры с отстранением от должностей и привлечением к ответственности, — аргументирует Петр Порошенко.

Он призвал нового министра обороны Алексея Резникова вернуть на должности профессиональных разведчиков.

— Будет очень круто, если будут восстановлены в должности Василий Бурба другие герои-разведчики, которые запланировали и блестяще провели такой уровень операции, — подытожил политик.

Напомним, Bellingcat выпустит текстовую версию расследования про «вагнеровцев» этой осенью.