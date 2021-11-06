Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску попросил украинскую сторону признать молдавский несуществующим языком.
Об этом информирует Timpul.
Бухарест заявляет, что «молдавского языка» не существует и он выдуманный. Такой же позиции в Румынии хотят от Киева.
Госсекретарь МИД Румынии также подтвердил, что ситуация с правами лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, останется центральным вопросом двусторонней повестки дня.
В то же время он поддержал необходимость всесторонних и прозрачных консультаций с румынскими общинами в Украине в отношении решений, которые могут повлиять на уровень соблюдения их прав.
Этим летом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску уже просит Украину не признавать молдавский язык.
Напомним, Украина и Румыния вели переговоры по подписанию документа с признанием европейской перспективы Украины.
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Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску попросил украинскую сторону признать молдавский несуществующим языком.
Об этом информирует Timpul.
Бухарест заявляет, что «молдавского языка» не существует и он выдуманный. Такой же позиции в Румынии хотят от Киева.
Госсекретарь МИД Румынии также подтвердил, что ситуация с правами лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, останется центральным вопросом двусторонней повестки дня.
В то же время он поддержал необходимость всесторонних и прозрачных консультаций с румынскими общинами в Украине в отношении решений, которые могут повлиять на уровень соблюдения их прав.
Этим летом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску уже просит Украину не признавать молдавский язык.
Напомним, Украина и Румыния вели переговоры по подписанию документа с признанием европейской перспективы Украины.