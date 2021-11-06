Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску попросил украинскую сторону признать молдавский несуществующим языком.

Об этом информирует Timpul.

Бухарест заявляет, что «молдавского языка» не существует и он выдуманный. Такой же позиции в Румынии хотят от Киева.

Госсекретарь МИД Румынии также подтвердил, что ситуация с правами лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, останется центральным вопросом двусторонней повестки дня.

В то же время он поддержал необходимость всесторонних и прозрачных консультаций с румынскими общинами в Украине в отношении решений, которые могут повлиять на уровень соблюдения их прав.

Этим летом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску уже просит Украину не признавать молдавский язык.

Напомним, Украина и Румыния вели переговоры по подписанию документа с признанием европейской перспективы Украины.