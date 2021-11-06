Российское государственное телевидение является одним из основных источников дезинформации о пандемии. Пропаганда, используемая антивакцинаторами и конспирологами в Германии, идет из немецкоязычной версии канала Russia Today.

Об этом пишет DW.

Журналисты «Немецкой волны» указывают, что Россия сознательно старается распалить антивакцинаторские движения в Европе и, в особенности, в Германии.

— Давно известно и задокументировано, что российская пропаганда в США, Германии и других странах Запада сознательно пытается разжечь определенные негативные настроения. Текущая пандемия вызвала необычное количество конфликтов, а дискуссии об ограничении основных прав и вакцинации приводят к поляризации и даже радикализации в некоторых условиях … Институт стратегического диалога (ISD) и организация Reset проанализировали огромное количество данных, показывающих, что RT DE является одним из основных источников фейковой информации о коронавирусе в Германии, — сказано в материале.

Еще до того, как YouTube заблокировал российские СМИ, журналисты изучили «эффективность» определенных сообщений RT DE на тему коронавируса, а также взаимодействие посетителей с российским телеканалом.

— Из 100 самых просматриваемых видео RT DE за этот период 67 были посвящены СOVID-19, а 61 из них содержали критику противоэпидемических мер в Германии, США и других демократических странах, а также негативные отзывы о западных вакцинах против коронавируса, — пишет DW.

Журналисты отмечают, что многие материалы RT DE колеблются «в серой зоне между дезинформацией и правом на свободное выражение мнения». В большинстве своем они преподносят факты, вырванные из контекста.

Эксперты также изучили образец немецкоязычного контента, опубликованного в Telegram экстремистами разного толка и сторонниками теорий заговора. В заключении говорится, что здесь RT DE также был одним из самых популярных источников информации.

— Благодаря своим сообщениям о пандемии, российский канал RT DE стал неотъемлемой частью онлайн-сообщества конспирологов и антивакцинатаров. Эти группы людей доверяют российскому государственному телевидению RT, — подытожили журналисты.

Как сообщалось, в конце сентября видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского пропагандистского ресурса Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — без возможности восстановления.