Все началось с призыва министерства торговли Китая к гражданам накапливать предметы первой необходимости, и вскоре в Интернете распространились слухи о войне с Тайванем. Теперь официальные СМИ изо всех сил пытаются потушить панику, убеждая страну, что дефицита в товарах нет.

Об этом информирует Nikkei.Asia.

Китайские власти выпустили уведомление, призывающее людей закупить побольше овощей перед зимой.

Публика, обеспокоенная длительной пандемией, увидела в уведомлении нечто более зловещее. В Интернете раздавались тревожные вопросы о возможной крупномасштабной вспышке коронавируса этой зимой или ограничениях в поставках, вызванных вторжением на Тайвань. Некоторые супермаркеты накрыла волна панических покупок.

На следующий день государственные СМИ начали действовать, чтобы опровергнуть слухи. The Economic Daily, газета, связанная с руководящим административным органом страны, опубликовала статью, в которой просила людей не зацикливаться на рекомендациях.

— Министерство торговли просто просило людей быть готовыми на случай, если район будет заблокирован из-за вспышки инфекции, — заверяют журналисты-коммунисты.

Другую оправдательную колонку опубликовали в Global Times.

— Можно сказать, что стратегическая инициатива по тайваньскому вопросу твердо находится в руках материкового Китая. Я не верю, что в настоящее время страна хочет послать сигнал общественности посредством уведомления Министерства торговли о том, что людям нужно« поторопиться и подготовиться к войне, — заявил главный редактор Global Times, связанного с Коммунистической партией, Ху Сицзинь.

Министерству торговли также пришлось разъяснить свою позицию китайскими СМИ и отдельно подчеркнуть, что «во всех регионах Китая было достаточно запасов, и поставки будут полностью гарантированы».

Напомним, президент Тайваня Цай Инь-Вэнь заявила, что островное государства не испугается китайских провокаций и будет защищать демократию.