Беларусь в субботу, 6 ноября, приступила к импорту электроэнергии в Украину. Снабжение будет в течение ноября.

Эту информацию подтвердил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Андрей Герус, пишет TheБабель.

Объем поставок – 5 МВт в час. Герус уточнил, что электроэнергию получила только одна компания – «ТЭТ групп» (конечным бенефициаром компании является Виталий Бутенко – бывший коммерческий директор группы ДТЭК). Всего на аукционе за доступ к межгосударственному пересечению участвовали 16 компаний, купили его 4 компании, однако электроэнергию от беларусской стороны получили не 4 компании, а только одна.

Андрей Герус отметил, что «ТЭТ групп» ранее не занималась импортом электроэнергии, свою деятельность начала только в октябре, и регулятор уже ее проверяет на предмет махинаций на энергорынке.

Напомним, Украина решила возобновить импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля.