За прошедшие сутки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 630 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, из них 482 – в Донецкой области.

Как сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в Донецкой области было зафиксировано 482 нарушения режима прекращения огня, в том числе 125 взрывов (4 взрыва от исходного огня, 3 разрыва боеприпасов и 118 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), а также юго-западнее населенного пункта Крещатицкое (кол. Красноармейское; неподконтрольный правительству, 86 км к югу от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 148 нарушений режима прекращения огня, в том числе 145 взрывов (46 взрывов от исходного огня, 14 разрывов боеприпасов, 64 выстрела с последующими разрывами боеприпасов, а также 21 взрыв неопределенного происхождения).

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло северо-восточнее участка разведения в районе населенного пункта Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), а также к северу и востоку от населенного пункта Счастье (подконтролен правительству, 20 км к северу от Луганска).

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.