За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.

Вблизи Зайцевого вооруженные формулировки РФ открывали огонь со стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотене враг привлек беспилотник, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра воскресенья, 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

— Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, – отчитались в штабе.

Стоит отметить, что на Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года. С начала действия так называемого перемирия в результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков погибли более полусотни украинских военных.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать тяжелую военную технику оккупантов на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили танки боевиков в Луганской области.