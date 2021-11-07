Ситуация с освобождением украинцев, незаконно удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях Украины, сейчас в замороженном состоянии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме «Re: Open Zakarpattia» в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

— Сейчас ситуация в таком «замороженном» состоянии. Но мы будем сражаться за возвращение наших граждан, – сказал Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно передавал списки незаконно удерживаемых украинцев международным партнерам во время встреч.

Напомним, что за прошедшие сутки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 630 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, из них 482 – в Донецкой области.