Украинские и турецкие ученые займутся опровержением советско-российских исторических нарративов.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет «Укринформ».

— Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, занимающихся общей историей, в т. ч. основываясь на архивах, имеющихся в наших странах. Следует изучить оригиналы документов и открывать неизвестные страницы нашей общей истории, опровергать стереотипы или искажения, – сказал Василий Боднар.

Дипломат напомнил о найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.

— Южное направление внешней политики и вообще взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины, но история этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому предстоит многое изучить. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении, – подчеркнул посол.

Он отметил, что установление Президентом Украины в Украине 28 июля Днем Украинской государственности также свидетельствует об особом внимании со стороны государства к истории Украины.

Еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии остается языковой вопрос, напомнил дипломат.

— Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности, в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействии в лингвистических вопросах, – сказал Василий Боднар.

Напомним, что старший аналитик Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра (УКМЦ) Александра Цехановская во время «Южного Медиа Форума» в Николаеве рассказала об особенностях российской пропаганды в условиях гибридной войны против Украины, Европы и США.