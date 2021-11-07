Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что украинцам следует присоединиться к волонтерам и информировать население о необходимости проведения вакцинации против коронавируса.

Сообщение с призывом он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Присоединяйтесь к нашим инфоволонтерам по борьбе с COVID-19, – написал Виктор Ляшко.

Он также добавил, что доступен для загрузки инфоволонтерский набор с достоверной информацией о вакцинации и советами по коммуникации о прививках с пожилыми людьми.

— У нас есть вакцина, чтобы защитить их от госпитализации и смерти. Старшим нужно только прийти в ближайший пункт или центр вакцинации и привиться. Как каждый может помочь? Рассказать родным, знакомым или соседям, почему это важно, и помочь найти ближайший пункт или центр вакцинации, – добавил Виктор Ляшко.

Напомним, что по состоянию на 7 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 547 963 человека, что составляет 48,9% всех жителей региона.