По состоянию на 7 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 547 963 человека, что составляет 48,9% всех жителей региона.

Согласно данным на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook, за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 2169 человек.

В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:

COVISHIELD –13798 (1 доза – 13798);

CORONAVAC – 130008 (1 доза – 82136; 2 доза – 47872);

COMIRNATY – 253652 (1 доза – 150904; 2 доза – 102748);

ASTRAZENECA – 83747 (1 доза – 40819; 2 доза – 42928);

MODERNA – 66758 (1 доза – 38390; 2 доза – 28368).

При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:

CORONAVAC – 933 (1 доза – 613; 2 доза – 320);

COMIRNATY – 1022 (1 доза – 610; 2 доза – 412);

ASTRAZENECA – 214 (1 доза – 106; 2 доза –108).

Также мобильными бригадами вакцинировано 129 человек:

CORONAVAC – 27;

COMIRNATY – 76;

ASTRAZENECA – 26.

В пунктах вакцинации привили 405 человек:

CORONAVAC – 285;

COMIRNATY – 88;

ASTRAZENECA – 32.

В то же время в центрах вакцинации привели ещё 1635 человек:

CORONAVAC – 621;

COMIRNATY – 858;

ASTRAZENECA – 156.

Напомним, что по состоянию на 7 ноября в Николаевской области выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.