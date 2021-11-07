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По состоянию на 7 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 547 963 человека, что составляет 48,9% всех жителей региона.
Согласно данным на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook, за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 2169 человек.
В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:
При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:
Также мобильными бригадами вакцинировано 129 человек:
В пунктах вакцинации привили 405 человек:
В то же время в центрах вакцинации привели ещё 1635 человек:
Напомним, что по состоянию на 7 ноября в Николаевской области выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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По состоянию на 7 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 547 963 человека, что составляет 48,9% всех жителей региона.
Согласно данным на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook, за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 2169 человек.
В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:
При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:
Также мобильными бригадами вакцинировано 129 человек:
В пунктах вакцинации привили 405 человек:
В то же время в центрах вакцинации привели ещё 1635 человек:
Напомним, что по состоянию на 7 ноября в Николаевской области выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.