По состоянию на 7 ноября в Николаевской области выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 91067 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 55986 (+445);

Первомайск – 4916 (+101);

Южноукраинск – 2610 (+62);

Вознесенск – 2168 (+4);

Очаков – 1541 (+2).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 202 случая COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2701 (+13) работник учреждений здравоохранения, из которых умерло – 39 человек. При этом за сутки выздоровели 207 человек, всего – 77747. Умерло всего от последствий коронавируса 2507 человек, за сутки – 27.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: