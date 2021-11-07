Государственная НАК «Нафтогаз Украины» отдаст бизнесмену Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 миллиардов гривен.

Об этом в своем блоге на «Украинской правде» пишет нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

— Президент подписал закон об олигархах, а олигарх Коломойский получит 3,5 миллиарда м³ природного газа, который должно было получить население. Нормальный такой старт зе-олигархизации, – пишет Алексей Гончаренко.

По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный «Нафтогаз Украины» подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 миллиарда м³ газа из хранилищ. Первые 700 миллионов м³, по его данным, должны передать уже 30 ноября.

— 3,5 миллиарда м³ – это треть всего газа, который государство накопило в хранилищах на зиму для населения. Для населения газа не хватает, а для олигарха Коломойского, как оказалось, достаточно, – добавил Алексей Гончаренко.

По его словам, потеря трети газового запаса перед отопительным сезоном может привести к дефициту топлива и в конечном счете стать поводом для переговоров с Россией по поставкам газа.

— В целом аппетиты Коломойского – на 8 миллиардов м³ газа. Так что 3,5 миллиарда – это только аванс. Началась зе-олигархизация, конец эпохи бедности наступил... для Коломойского, – добавил Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» может лишиться в пользу «частных» акционеров «Укрнафты», в которой более 40% принадлежат близким к олигарху Игорю Коломойскому структурам, 0,7 миллиарда кубов газа.