«Нафтогаз» может лишиться в пользу «частных» акционеров «Укрнафты», в которой более 40% принадлежат близким к олигарху Игорю Коломойскому структурам, 0,7 миллиарда кубов газа.

Об этом пишет сайт Наши деньги.

При этом почти три года дело лежало в суде и не двигалось с места, но было активизировано буквально сразу после назначения Юрия Витренко главой «Нафтогаза».

По данным журналистов, в 2018 году «Укрнафта» подала иск в «Нафтогаз» о взыскании со своей материнской компании восемь миллиардов кубов газа. Речь шла о голубом топливе, которое «Укрнафта» якобы добыла в 2007-2013 годах, а «Нафтогаз» забирал его для продажи населению по льготной низкой цене, и вообще не платил за него.

При этом первое решение после возобновления дела с 2018 года суд вынес 9 апреля 2021 года, когда главой «Нафтогаза» назначили Юрия Витренко.

Напомним, руководство НАК «Нафтогаз» рассчитывает, что во втором квартале следующего года цены на газ вернутся на приемлемый уровень.