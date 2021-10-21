Руководство НАК «Нафтогаз» рассчитывают, что во втором квартале следующего года цены на газ вернутся на приемлемый уровень.

Об этом заявил глава компании Юрий Витренко в интервью DW.

Начальник «Нафтогаза» отметил, что гражданам придется ждать не завышенной стоимости топлива до следующей весны.

— Цена заморожена. Это было мое предложение, когда я был и.о. министра энергетики. Если мы хотим европейские реформы, то давайте посмотрим. Подавляющее большинство контрактов — это годовая цена. Мы тогда требование такого соответствия ввели и тогда рыночный уровень был 8 гривен. Вот почему она такая низкая. Но возникает вопрос, как будет потом, когда будет надо фиксировать цену на год. Сейчас мы видим годовую цену ниже месячной. Мы надеемся, что после мая ситуация нормализуется. И те же европейские институты будут бороться с шантажом «Газпрома» и цены будут ниже. И когда мы будем фиксировать следующий период, то на приемлемом уровне для украинских потребителей, — спрогнозировал Юрий Витренко.