За последние двое суток российские наемники на Донбассе трижды использовали БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. Украинским военным удалось уничтожить один беспилотник оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Шестого ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) украинское подразделение сбило одно БПЛА, а уже сегодня, 7 ноября, оккупанты использовали еще два беспилотника в направлениях Саханка — Водяное, Пикузы — Гнутово.

Во всех случаях вражеские БПЛА были оснащены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два).

Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.