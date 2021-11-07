Заместитель главы Министерства здравоохранения Ирина Микичак поддержала идею созвать внеочередную сессию Николаевского областного совета, чтобы выделить средства на борьбу с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщила депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что присутствовала на вчерашнем совещании в облгосадминистрации с заместителем министра здравоохранения Ириной Микичак. По словам Виктории Москаленко, в ходе совещания было озвучено, что больницам не хватает средств на выплаты 300% надбавки медикам, нет достаточного количества бесплатных лекарств для лечение больных коронавирусом, а также то, что в НСЗУ не предусмотрены средства на необходимые сегодня объемы кислорода.

Депутат уточнила у заместителя министра здравоохранения, может ли областной совет выделить бюджетные средства на покрытие необходимых в условиях коронавируса расходов, на что та дала положительный ответ.

— По всем этим пунктам тогда нужно доплачивать из местного бюджета. Когда я задала вопрос, можно ли это доплачивать из местного бюджета, то замминистра сказал, что да, поскольку это наша проблема и если местный бюджет может это доплачивать, может покрывать эти расходы, то пожалуйста. Поэтому необходимо срочно собраться на внеочередную сессию для того, чтобы выделить средства на доплаты врачам, всем медработникам. В том числе, нужно поддержать и районные больницы – направить туда соответствующую субвенцию. Я уверена в том, что и городской совет должен собраться и выделить средства, – сказала Виктория Москаленко.

Напомним, что ранее депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко инициировала сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии из-за ситуации с распространением COVID–19 в области.