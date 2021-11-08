Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает идеи о переносе выборов и президентской республике попыткой удержаться в своих креслах.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина» в воскресенье, 7 ноября, передает пресс-служба политика.

— Выборы 2023 года должны изменить происходящую в стране парадигму. В стране должно появиться правительство, парламент. Парламент, который является не дополнением к офису президента, а отражением воли украинского народа, – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он также уточнил, что власти хотят перенести парламентские выборы с 2023 года на 2024-й и добавил, что изначально, после прихода к власти, «слуги народа» боялись этой власти.

— Потом там стали присматриваться. Потом говорят, что не так уж плохо. А сейчас говорят – мы это кресло никому не отдадим. Поэтому основное сейчас – чтобы в стране сохранилась демократия, свобода слова, чтобы в стране были прозрачные и честные выборы, – подчеркнул он.

Относительно идеи представителей власти, чтобы Украина стала президентской республикой, Арсений Яценюк подчеркнул: «Я уже эту идею слышал. Эту идею провозглашал Виктор Янукович. Он тогда изменил Конституцию. Я знаю, где сейчас Виктор Янукович».

— В стране вообще Конституция, там написано: парламентско-президентская республика. В парламентско-президентской республике каждый занимается своим делом. Правительство Украины – это исполнительная ветвь власти, которая должна быть независимой от президента. А сегодня правительство Украины – это, я вам скажу, по статусу как обслуживающий персонал. Только не страны, а офиса президента, – подчеркнул он.

Напомним, что премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что нападение на журналистов «Схем» со стороны руководства «Укрэксимбанка» свидетельствует о вседозволенности и «властном дурмане» «слуг народа», которые на самом деле решили стать «хозяевами народа».