Большинство украинцев (70%) характеризуют направление развития событий в стране как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных и ещё 14% – не определились.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования по оценке социально-политических настроений населения Украины по состоянию на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Групп.

По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации – с 63% до 70%, которые считают движение неправильным, и уменьшение тех, кто противоположного мнения – с 20% до 16%.

Семь волн исследования, первая из которых была проведена в феврале 2021 года, зафиксировали некоторые изменения в настроениях граждан по оценке направления развития событий в Украине: доля негативных оценок с начала года постепенно снижалась с 74% до 63% в сентябре. И напротив, количество положительных оценок движения несколько увеличилось с 14% до 19-20%, стабилизировавшись на этой отметке с лета. Нынешняя волна впервые за последние полгода показала возвращение настроений граждан к еще более критичным. Или это тенденция, покажет исследование в ноябре.

58% респондентов считают, что события неправильно развиваются и в области, где они живут. Подобно оценкам движения всей страны, негативные оценки превалируют над положительными (23%). С начала года также фиксировался постепенный рост положительных оценок (с 23%) и уменьшение отрицательных (с 58%). Нынешняя волна демонстрирует, что настроения граждан по ситуации в области вернулись к февральским показателям – впервые за весь год.

Соотношение оценок по направлению развития событий в их населенном пункте составляет 52% отрицательных и 34% положительных и вернулось к показателям февраля. В то время как еще в сентябре количество отрицательных 46% и положительных оценок (42%) почти сравнялось. Семь волн исследования позволяют говорить об устоявшейся тенденции, когда граждане несколько лучше высказываются о ситуации в местности, где они живут напрямую, по сравнению со всей страной.

Семь волн исследования позволяют говорить об устоявшейся тенденции, когда граждане несколько лучше высказываются о ситуации в местности, где они живут напрямую, по сравнению со всей страной.

Установлены и возрастные особенности оценки событий в стране: с увеличением возраста респонденты более пессимистично высказываются о движении событий в стране и наоборот.

Молодежь 18-24 лет: 23% – правильно, 61% – неправильно.

Старшее поколение: 55 лет и более 12% – правильно, 74% – неправильно.

Как и в предыдущих опросах, во всех макрорегионах единодушно придерживаются мнения, что движение в Украине происходит в неправильном направлении. Сравнительно менее негативно настроены в Центре (62%) и, наоборот, хуже всего оценивают ситуацию на Донбассе (89%).

Напомним, что больше трети жителей Николаева считают, что русский язык должен стать вторым официальным языком в Украине.