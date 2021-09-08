Больше трети жителей Николаева считают, что русский язык должен стать вторым официальным языком в Украине.

Такие результаты социологического опроса, проведенного в мае 2021 года в Николаеве, презентовали специалисты программы «Стойкая Украина» сегодня, 8 сентября, пишут НикВести.

Результаты опроса показали, что ежедневно в своей речи преимущественно используют русский язык 68,1% опрошенных николаевцев, 17,3% – в зависимости от обстоятельств используют украинский или русский, 7,3% – преимущественно украинский язык и 6,8% – используют смесь украинского и русского языков.

Кроме этого, 38,5% опрошенных николаевцев считают, что русский язык должен получить статус второго официального языка в Украине. Ещё 24,5% опрошенных считают, что русский язык должен получить статус второго официального языка, но только на юго-востоке страны, 20,8% считают, что русский язык не должен иметь какой-либо официальный статус в стране, 4% – хотели бы видеть русский язык вторым официальным, но только для Донецкой и Луганской областей и 11,5% респондентов затруднились дать ответ.

Также в результатах опроса сказано, что 36,8% опрошенных николаевцев хотят получать информацию из СМИ как на украинском, так и на русском языках в равном степени, 27,5% – только на русском языке, для 24,8% – не имеет значения и 9% – только на украинском языке.

Исследование было проведено Международным центром обороны и безопасности (ICDS) в рамках программы «Стойкая Украина» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Эстонии. В рамках исследования было опрошено 400 жителей Николаева. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,9% для показателей близких к 50%, 4,3% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10% и 2,2% – для показателей близких к 5%.

Напомним, Николаевский городской совет дважды провалил голосование за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве: в мае 2021 для принятия решения не хватило 5 голосов, а в июле – не хватило одного голоса.

После чего Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение горсовета Николаева №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».

До этого языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.