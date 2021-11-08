Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко – это российский шпион в окружении президента Владимира Зеленского.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 5 ноября.

По мнению журналиста, Руслан Демченко должен быть в тюрьме, а не находиться рядом с главой государства.

— Он не просто куратор создания Харьковских соглашений по Крыму, он еще и контролировал их выполнение. Когда росийские войска были сосредоточены в Крыму, он, будучи первым заместителем министра иностранных дел во времена президентства Виктора Януковича, скрывал все их нарушения, передвижения. Не предпринял никаких мер, чтобы объявить о нарушении Россией условий соглашений. Он является реальным участником агрессии России в Крыму, – сказал Юрий Бутусов.

Также, по его словам, Руслан Демченко занимает и другую должность – председателя Комитета по вопросам разведки при президенте.

— Есть указ президента Зеленского от 16 июня 2020 года, согласно которому Демченко является председателем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. В его руках вся информация о том, как Украина ведет войну с Россией. В руках человека, который был российским агентом и делал так, как сказал Путин, – помогал России захватить наш Крым, – пояснил он.

Юрий Бутусов обратил внимание на то, что после назначения Руслана Демченко началась серия провалов украинских спецслужб. В частности, речь идет и о спецоперации по захвату «вагнеровцев».

— Именно Демченко был участником совещания в кабинете президента, на котором было принято решение о переносе, а точнее о фактическом срыве спецоперации по захвату «вагнеровцев». Он должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме и давать показания контрразведке, – добавил Юрий Бутусов.

Ранее сообщалось, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.