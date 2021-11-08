Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими.
Об этом свидетельствует официальное заявление Министерства иностранных дел Украины.
— В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства, – сказано в сообщении.
В МИДе призвали политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, которая нашла свое отражение в результатах недавних парламентских выборов.
Напомним, что в Багдаде в укрепленной Зеленой зоне, где расположены правительственные здания, атаковали резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Каземи. Политик не пострадал.
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Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими.
Об этом свидетельствует официальное заявление Министерства иностранных дел Украины.
— В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства, – сказано в сообщении.
В МИДе призвали политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, которая нашла свое отражение в результатах недавних парламентских выборов.
Напомним, что в Багдаде в укрепленной Зеленой зоне, где расположены правительственные здания, атаковали резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Каземи. Политик не пострадал.