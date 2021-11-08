В связи с обострением ситуации с безопасностью и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

— Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе «ДРУГ», отслеживать сообщения о развитии ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране, – говорится в сообщении.

В МИД советуют гражданам Украины в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии (телефон горячей линии: +251 (967) 41-90-01, электронная почта: emb_et@ mfa.gov.ua) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

По данным Укринформа, 2 ноября в Эфиопии объявили о введении чрезвычайного положения, когда стало известно, что силы боевиков из Тигра приблизились к столице Эфиопии Аддис-Абебе. Повстанцы захватили два города по пути в столицу. Это города Десси и Комболча, которые расположены на главной трассе Аддис-Абебы и имеют стратегическое значение.

Напомним, что Соединенные Штаты с 8 ноября открыли границы для полностью вакцинированных против коронавируса туристов из более чем 30 стран мира.