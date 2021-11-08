Соединенные Штаты с 8 ноября открыли границы для полностью вакцинированных против коронавируса туристов из более чем 30 стран мира.

Об этом сообщают BBC и Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Путешествовать в США теперь могут все неграждане Соединенных Штатов из стран Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии, Китая, Бразилии, Ирана, Индии и Южно-Африканской республики.

Согласно правилам, иностранные путешественники должны перед полетом подтвердить, что они полностью вакцинированы (таковыми люди считаются через 2 недели после введения однодозной вакцины или введения второй дозы двудозной вакцины).

Для въезда в Соединенные Штаты нужно сделать прививку одной из этих вакцин:

Janssen;

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

другой признанной ВОЗ: AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac.

Кроме того, все путешественники (даже полностью вакцинированные) должны сделать в течение трех дней после прилета ПЦР-тест. Проходить карантин не нужно. У детей старше 2 лет, путешествующих со взрослыми вакцинированными, также должен быть отрицательный ПЦР-тест.

От предъявления документа о вакцинации освобождаются граждане из 50 стран, в которых низкий уровень доступности вакцин — в основном речь идет о странах Африки, Афганистане, Гаити и прочих.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 7 ноября, заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли – 473.