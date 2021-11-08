Соединенные Штаты с 8 ноября открыли границы для полностью вакцинированных против коронавируса туристов из более чем 30 стран мира.
Об этом сообщают BBC и Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Путешествовать в США теперь могут все неграждане Соединенных Штатов из стран Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии, Китая, Бразилии, Ирана, Индии и Южно-Африканской республики.
Согласно правилам, иностранные путешественники должны перед полетом подтвердить, что они полностью вакцинированы (таковыми люди считаются через 2 недели после введения однодозной вакцины или введения второй дозы двудозной вакцины).
Для въезда в Соединенные Штаты нужно сделать прививку одной из этих вакцин:
Кроме того, все путешественники (даже полностью вакцинированные) должны сделать в течение трех дней после прилета ПЦР-тест. Проходить карантин не нужно. У детей старше 2 лет, путешествующих со взрослыми вакцинированными, также должен быть отрицательный ПЦР-тест.
От предъявления документа о вакцинации освобождаются граждане из 50 стран, в которых низкий уровень доступности вакцин — в основном речь идет о странах Африки, Афганистане, Гаити и прочих.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 7 ноября, заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли – 473.
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Соединенные Штаты с 8 ноября открыли границы для полностью вакцинированных против коронавируса туристов из более чем 30 стран мира.
Об этом сообщают BBC и Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Путешествовать в США теперь могут все неграждане Соединенных Штатов из стран Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии, Китая, Бразилии, Ирана, Индии и Южно-Африканской республики.
Согласно правилам, иностранные путешественники должны перед полетом подтвердить, что они полностью вакцинированы (таковыми люди считаются через 2 недели после введения однодозной вакцины или введения второй дозы двудозной вакцины).
Для въезда в Соединенные Штаты нужно сделать прививку одной из этих вакцин:
Кроме того, все путешественники (даже полностью вакцинированные) должны сделать в течение трех дней после прилета ПЦР-тест. Проходить карантин не нужно. У детей старше 2 лет, путешествующих со взрослыми вакцинированными, также должен быть отрицательный ПЦР-тест.
От предъявления документа о вакцинации освобождаются граждане из 50 стран, в которых низкий уровень доступности вакцин — в основном речь идет о странах Африки, Афганистане, Гаити и прочих.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 7 ноября, заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли – 473.