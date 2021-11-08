Совет национальной безопасности и обороны начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года.

Об этом сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

— С целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, СНБОУ утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработает такой реестр. Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые «номинационные» заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая, — написал Денис Малюська.

По его словам, олигархи должны или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией.

— Тому, кто решит остаться олигархом и после введения закона в действие з, будет запрещено финансировать политические партии, быть покупателем объектов крупной приватизации, финансировать политическую агитацию. Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире, — отметил министр.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».