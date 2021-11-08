Врач из канадской провинции Британская Колумбия поставил 70-летней пациентке диагноз «астма, вызванная изменениями климата». По его словам, это первый подобный диагноз в мире.

Об этом пишет hromadske.

Кайл Мэрритт работает в отделении неотложной помощи. В июне к нему обратилась 70-летняя пациентка с затрудненным дыханием. В это время в Британской Колумбии фиксировали рекордную жару (49 градусов по Цельсию, — прим.), в результате которой погибли по меньшей мере 595 человек.

По словам Карла Мерритта, он заметил, что от жары больше всего страдали небогатые люди, уже имеющие проблемы со здоровьем.

Женщина, у которой диагностировали астму из-за изменения климата, имела сахарный диабет и сердечную недостаточность, а также жила в трейлере без кондиционера. Из-за жары ее проблемы со здоровьем обострились.

Карл Мерритт считает, что врачи должны не только лечить симптомы, но и понимать причину их появления. Именно поэтому он поставил пациентке диагноз, связанный с глобальным потеплением.

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию. Это теоретически допустимая норма, превышение которой приведет к катастрофическим последствиям для природы и неприемлемым изменениям в разных областях человеческой жизни.

В результате глобального потепления тают ледники, а потому под воду могут пойти прибрежные города. К примеру, к концу века только из-за таяния Гренландии уровень воды поднимется на 10 сантиметров. В целом же ожидается, что уровень воды к 2100 поднимется на метр.

Это означает, что под водой могут оказаться прибрежные города: Лондон, Шанхай, Гонконг, Калькутта и острова в Тихом океане. Из-за этого пострадают не менее 300 млн человек во всем мире.

Ранее сообщалось, что лишь за последние 10 лет стихийные бедствия, вызванные изменением климата, унесли жизнь более 400 тысяч человек, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям.