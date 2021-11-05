Только за последние 10 лет стихийные бедствия, вызванные изменением климата, унесли жизнь более 400 тысяч человек, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям.

Об этом сообщают Новости ООН.

— Сегодня мир старается наращивать усилия по сокращению выбросов парниковых газов, но этих усилий пока недостаточно — в этих условиях необходимо резко активизировать действия, направленные на адаптацию к изменению климата, — сказала исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

Отмечается, что меры по адаптации к последствиям глобального потепления, если применять их во всех сферах, позволят значительно сократить потери и ущерб.

Особенно заметно это будет во второй половине века, когда воздействие изменений климата на жизнь человека усилится.

Согласно новому докладу ЮНЕП, многие из последствий изменения климата необратимы даже при весьма решительных мерах по их предотвращению или смягчению. Поэтому необходимо учиться жить в новых условиях.

Более того, в ЮНЕП считают, что даже если бы уже сегодня удалось резко сократить выбросы парниковых газов, последствия изменения климата все равно ощущались бы в течение десятилетий.

Ранее сообщалось, что в результате изменений климата мир ждет глобальный водный кризис. Начиная с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, во всем мире выросло на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями.